Распишите решение . Для работы парового котла необходимо сжигать 5 тонн каменного угля в сутки каким количеством природного газа можно заменить каменный уголь.
Физика
Распишите решение . Для работы парового котла необходимо сжигать 5 тонн каменного угля в сутки каким количеством природного газа можно заменить каменный уголь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: 1-уголь 2-природный газ q₁=27 Дж/кг q₂=44 Дж/кг m₁=5000кг m₂-? Решение: Q=q*m Q₁=27 * 5000= 135000 m₂=135000 / 44 ≈ 3068 кг ≈ 3 т Ответ: Масса природного газа ≈3 тоннам. P.S. Сдесь я брал энергию сгорания топлива.
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