Распишите решение . Для работы парового котла необходимо сжигать 5 тонн каменного угля в сутки каким количеством природного газа можно заменить каменный уголь.

Физика

Распишите решение . Для работы парового котла необходимо сжигать 5 тонн каменного угля в сутки каким количеством природного газа можно заменить каменный уголь.

Автор: Гость