Найди площадь шестиугольника

Математика
Найди площадь шестиугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну можно линейкой,потом складываешь все стороны ,вот и периметр,можно из этой фигуры триугольники сделать и четырех угольник
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