задание номер 5 помогите пожалуйста

Математика
задание номер 5 помогите пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50000г 17000г 96000см 57000м 120км 20100мм 24000см 202600см
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