Дарья Ивановна сказала, что выходной закончился. Ребята просили оставить мальчи??а на недельку. -Нельзя!У него своя работа. Он в детском саду лепит,рисует,музыке учится,а дача у них под Киевом не хуже нашей.Вот на выходной д...

Русский язык
Дарья Ивановна сказала, что выходной закончился. Ребята просили оставить мальчи??а на недельку. -Нельзя!У него своя работа. Он в детском саду лепит,рисует,музыке учится,а дача у них под Киевом не хуже нашей.Вот на выходной день я его опять возьму. Ребята долго махали руками и кричали: -Приезжай,Волька! Спиши предложение с однородными членами предложения.Подчеркни их как члены предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он в детском саду лепит, рисует, музыке учится а дача у них под Киевом не хуже нашей
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