Найди частное и остаток выполни проверку 67/9= 28/30= 673/4= 489/9 = 544/5=lt;br /gt; СТОЛБИКОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Найди частное и остаток выполни проверку 67/9= 28/30= 673/4= 489/9 = 544/5=lt;br /gt; СТОЛБИКОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
67÷9=7и4ост 28÷30= нерешаемое действие 673÷4=168 и 1 ост 489÷9=54 и3 ост 544÷5=108 и 4ост
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