Длина шага равна 90 см. Какое расстояние можно пройти за 10000 шагов.

Математика
Длина шага равна 90 см. Какое расстояние можно пройти за 10000 шагов.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900000см можно пройти
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