Один из смежных углов в 4 раза меньше другого. Найдите меньший угол.
Геометрия
Один из смежных углов в 4 раза меньше другого. Найдите меньший угол.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первый угол равен х(см),тогда второй-4х.Сумма смежных углов равна 180*.Сост. и решим уравнение х+4х=180 5х=180 х=36-угол первый. 4х=4*36=144-угол второй. Ответ: 36, 144.
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