Напишите пожалуйста мини-сочинение на тему "Как я пользуюсь своими правами "
Другие предметы
Напишите пожалуйста мини-сочинение на тему "Как я пользуюсь своими правами "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно написать, например следущее - с 14 лет (или с 15, точно не помню) ребенок может без разрешения взрослых устраиваться на работу, но можно еще написать, что при этом он должен быть осторожен и не нарваться на мошенников, которых как раз этом сегменте (труд подростков) больше всего. Также пользоваться своими правами ребенку нужно с умом, а не требовать чего-то совершенно невозможного (например, ребенок имеет право на свою комнату, но если родители небогатые, а квартира маленькая однокомнатная, ему не надо их обвинять в этом и не надо шантажировать их жалобами в различные органы. Иначе действительно придут из органов, посмотрят и от берут ребенка, а в детском доме ему разве будет лучше? ) Я, если честно, не знаю требований вашего учителя к этому сочинению, но привела пример на свое усмотрение: если бы мне дали это сочинение и указали свободный план, то я бы писала именно в этом контексте.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Здравствуйте обозначь в них окончания в словах Лиса, лисе, лису, лисой. Зайцы, зайцам , зайцами, о зайцах. Хитрая, хитрый, хитрое, хитрые.
Русский язык
Превести 3 неправильных и 1 правильный ответ (свои ответы) к вопросам: 1.В каком случаее употреблено слово с индивидуально-авторским переносным з...
Українська література