Превести 3 неправильных и 1 правильный ответ (свои ответы) к вопросам: 1.В каком случаее употреблено слово с индивидуально-авторским переносным значением? 2.В каком словосочитании есть народно-поэтический эпитет? 3.В каком с...

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Превести 3 неправильных и 1 правильный ответ (свои ответы) к вопросам: 1.В каком случаее употреблено слово с индивидуально-авторским переносным значением? 2.В каком словосочитании есть народно-поэтический эпитет? 3.В каком случае значение устаревшего слова определено неправильно? 4.Какое слово по происхождению является старословянским? 5.Какое из слов относится к разряду высоких? 6.Какое из слов относится к разряду сниженных? 7.В каком ряду все слова являются стилистически окрашенными? 8.Какой из фразеологизмов относится к разряду книжных? 9.В каком ряду во всех словах пишется а? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Автор: Гость