Превести 3 неправильных и 1 правильный ответ (свои ответы) к вопросам: 1.В каком случаее употреблено слово с индивидуально-авторским переносным значением? 2.В каком словосочитании есть народно-поэтический эпитет? 3.В каком с...

Русский язык
Превести 3 неправильных и 1 правильный ответ (свои ответы) к вопросам: 1.В каком случаее употреблено слово с индивидуально-авторским переносным значением? 2.В каком словосочитании есть народно-поэтический эпитет? 3.В каком случае значение устаревшего слова определено неправильно? 4.Какое слово по происхождению является старословянским? 5.Какое из слов относится к разряду высоких? 6.Какое из слов относится к разряду сниженных? 7.В каком ряду все слова являются стилистически окрашенными? 8.Какой из фразеологизмов относится к разряду книжных? 9.В каком ряду во всех словах пишется а? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9. 1)з..ря, подр..стает, изл..гать мысли (+) 2)прил..жение, р..сток,отр..сль(-) 3)заг..релый, з..ревать, к..снуться(-) 4)Р..стислав, к..саться, пол..гать(-)
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