От автобусной станции отошел автобус со скоростью 40 км ч.Через час в противополож??ом направлении вышел другой автобус,скорость которого 60 км ч. а)Через какое время после выхода второго автобуса расстояние между ними будет р...

Математика

От автобусной станции отошел автобус со скоростью 40 км ч.Через час в противополож??ом направлении вышел другой автобус,скорость которого 60 км ч. а)Через какое время после выхода второго автобуса расстояние между ними будет равно 140 км? б)Через какое время после выхода первого автобуса расстояние между ними будет равно 240 км. Если можно решите чертежом плиз

Автор: Гость