От автобусной станции отошел автобус со скоростью 40 км ч.Через час в противополож??ом направлении вышел другой автобус,скорость которого 60 км ч. а)Через какое время после выхода второго автобуса расстояние между ними будет р...

Математика
От автобусной станции отошел автобус со скоростью 40 км ч.Через час в противополож??ом направлении вышел другой автобус,скорость которого 60 км ч. а)Через какое время после выхода второго автобуса расстояние между ними будет равно 140 км? б)Через какое время после выхода первого автобуса расстояние между ними будет равно 240 км. Если можно решите чертежом плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 1 час т.к за 2часа 1-й автобус проедет 2*40=80км, а второй за час 60. И при этом они проедут 80+60=140км через 2 часа, т.к. за 3ч 1-й авт проедет 3*40=120км, а второй 60*2=120км. При этом расстояние между ними 120+120=240км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько квадратных метров в 5 гектаров и 21 арах
Ответить
Информатика
Помогите решить 5-6 Информатика не мое вообще,трудно дается
Ответить
Английский язык
5 предложений с there are и 7 предложений с there is
Ответить
Обществознание
Какие особенности характеризуют духовную жизнь современной России?
Ответить
Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите составить по каз-яз придложения 3
Ответить