Цытаты со словами писал говорил утверждал считал
Русский язык
Цытаты со словами писал говорил утверждал считал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
известный русский (советский) писатель К.Г. Паустовский писал: «С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжкое громыхание грозы, детский шёпот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей – сложных и простых, для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения».
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