Найдите среди данных слов однокоренные. запишите их в столбики. 1.пять, пятёрка, п??тно, пятница, пятнистый, пятый, пятка. 2.лечить, лекарство, лётчик, улечу, лечение, полёт, лечебный. обозначьте в словах корень. подчеркните...
Русский язык
Найдите среди данных слов однокоренные. запишите их в столбики. 1.пять, пятёрка, п??тно, пятница, пятнистый, пятый, пятка. 2.лечить, лекарство, лётчик, улечу, лечение, полёт, лечебный. обозначьте в словах корень. подчеркните согласные, которые чередуются.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пять ,пятерка,пятый(Т) лечить,лечение,лечебный( Ч)
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