Найдите среди данных слов однокоренные. запишите их в столбики. 1.пять, пятёрка, п??тно, пятница, пятнистый, пятый, пятка. 2.лечить, лекарство, лётчик, улечу, лечение, полёт, лечебный. обозначьте в словах корень. подчеркните...

Русский язык

Найдите среди данных слов однокоренные. запишите их в столбики. 1.пять, пятёрка, п??тно, пятница, пятнистый, пятый, пятка. 2.лечить, лекарство, лётчик, улечу, лечение, полёт, лечебный. обозначьте в словах корень. подчеркните согласные, которые чередуются.

Автор: Гость