Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Как упростить вырожение 400-(150+x)
Математика
Как упростить вырожение 400-(150+x)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=400-150=250 400-(150+250)=400-400=0
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Физика
Решите пожалуйста очень нужно
Ответить
Математика
Найдите значение выражения k:19-95при к=5719. является ли число 5719 корнем уравнения к:19-95=206
Ответить
Українська мова
Яке речення можна скласти з словом мир
Ответить
Химия
Закончите уравнения химических реакций Mg+H2 Al+O2 Fe+5 Na+P Ba+N2
Ответить
Русский язык
Найдите среди данных слов однокоренные. запишите их в столбики. 1.пять, пятёрка, п??тно, пятница, пятнистый, пятый, пятка. 2.лечить, лекарство,...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск