Найдите значение выражения k:19-95при к=5719. является ли число 5719 корнем уравнения к:19-95=206
Математика
Найдите значение выражения k:19-95при к=5719. является ли число 5719 корнем уравнения к:19-95=206
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
301-95=206 (5719:19=301) число 5719 является корнем уравнения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
Найдите среди данных слов однокоренные. запишите их в столбики. 1.пять, пятёрка, п??тно, пятница, пятнистый, пятый, пятка. 2.лечить, лекарство,...
История
Вопрос: Первые русские князья и христианство. Легенды о распространении христиан??тва на Руси. помогите пожалуйста ответить на вопрос..))
Русский язык