Найдите значение выражения k:19-95при к=5719. является ли число 5719 корнем уравнения к:19-95=206

Математика
Найдите значение выражения k:19-95при к=5719. является ли число 5719 корнем уравнения к:19-95=206
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
301-95=206 (5719:19=301) число 5719 является корнем уравнения
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