Яке речення можна скласти з словом мир
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Яке речення можна скласти з словом мир
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Українці здобуватю мир для України потом та кров'ю.
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