Когда спросили мальчика Сколько лет его отцу он ответил я моложе папы на 24 года От??ц сказал я старше сына в 3 раза сколько лет отцу и сыну

Математика
Когда спросили мальчика Сколько лет его отцу он ответил я моложе папы на 24 года От??ц сказал я старше сына в 3 раза сколько лет отцу и сыну
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Гость:
Сыну - 12 лет отцу - 36 лет точно правильно сама решала
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