Когда спросили мальчика Сколько лет его отцу он ответил я моложе папы на 24 года От??ц сказал я старше сына в 3 раза сколько лет отцу и сыну

Математика

Когда спросили мальчика Сколько лет его отцу он ответил я моложе папы на 24 года От??ц сказал я старше сына в 3 раза сколько лет отцу и сыну

Автор: Гость