Архитектура церкви? помогите плиз

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В архитектуре православных церквей количеству куполов (глав) иногда присваивают символическое значение: один купол — единство Бога, три — в честь Святой Троицы, пять — в честь Спасителя и 4 евангелистов, семь — в честь семи таинств, тринадцать — Спаситель и двенадцать апостолов.