Архитектура церкви? помогите плиз

Литература
Архитектура церкви? помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В архитектуре православных церквей количеству куполов (глав) иногда присваивают символическое значение: один купол — единство  Бога, три — в честь  Святой Троицы, пять — в честь Спасителя и 4  евангелистов, семь — в честь семи  таинств, тринадцать — Спаситель и  двенадцать апостолов.
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