Как составить звуковую схему предложения к предложению МАКСИМ КОРМИТ КРОЛИКОВ?
Русский язык
Как составить звуковую схему предложения к предложению МАКСИМ КОРМИТ КРОЛИКОВ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[_ = -----] Вот так надо 3 там где 5 чёрточек это дополнения
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