Принимаю только с решением! #433 , 435 , 429,438,439
Математика
Принимаю только с решением! #433 , 435 , 429,438,439
Ответ(ы) на вопрос:
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429) 13b+19b=b(13+19)=32b 44d-37d=d(44-37)=7d 34n+n=n(34+1)=35n 127q-q=q(127-1)=126q 36y-19y+23y=y(36-19+23)=40y 49a+21a+30=a(49+21)+30=70a+30 433) 631*18+x*369 при Х=18 631*18+18*369=18(631+369)=18*1000=18000 58а-58*824 при а=1024 58*1024-58*824=58(1024-824)=58*200=1160 435) 34х+66х= 100х=100*8=800 54а-39а=15а=15*26=390 18м-5м+7м=20м=20*394=7880 19z-12z+33z-192=40z-192=40*82-192=3280-192=3088 438) 43*64+43*23-87*33=43*(64+23)-87*33=43*87-87*33=87*(43-33)=87*10=870 84*53-84*28+16*61-16*36= 84*(53-28)+16*(61-36)= 84*25+16*25=25*(84+16)=25*100=2500 439) 93*24-27*24+66*76= 24*(93-27)+66*76=24*66+66*76=66*(24+76)=66*100=6600 82*46+82*54+135*18-18*35= 82*(46+54)+18*(135-35)=82*100+18*100=100*(82+18)=100*100=10000
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