Определение слов самоорганизация и самоопределение срочно
Обществознание
Определение слов самоорганизация и самоопределение срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самоорганиза́ция — процесс упорядочения элементов одного уровня в системе за счёт внутренних факторов, без внешнего специфического воздействия (изменение внешних условий может также быть стимулирующим либо подавляющим воздействием). САМООПРЕДЕЛЕ́НИЕОпределение, выявление народом своей воли в отношении своего национального и государственного устройства.
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