Предположим что у вас и у меня имеется одинаковая сумма денег Сколько денег я должен вам дать чтобы у вас там на 10 руб. больше чем у меня

Математика

Предположим что у вас и у меня имеется одинаковая сумма денег Сколько денег я должен вам дать чтобы у вас там на 10 руб. больше чем у меня

Автор: Гость