Предположим что у вас и у меня имеется одинаковая сумма денег Сколько денег я должен вам дать чтобы у вас там на 10 руб. больше чем у меня
Математика
Предположим что у вас и у меня имеется одинаковая сумма денег Сколько денег я должен вам дать чтобы у вас там на 10 руб. больше чем у меня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 рублей все легко и быстро же
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