1. Расположите родственные слова в порядке увеличения количества составляющих их морфем: 1) ком 2) комковатый 3) комок 4) комканный 5) скомканный 2. Расположите названия членов преложения в алфавитном порядке: 1) подлежа...

Русский язык
1. Расположите родственные слова в порядке увеличения количества составляющих их морфем: 1) ком 2) комковатый 3) комок 4) комканный 5) скомканный 2. Расположите названия членов преложения в алфавитном порядке: 1) подлежащее 2) сказуемое 3) дополнение 4) определение 5) обстоятельство 3. Соедените фрагменты текста таким образом, чтобы получилось высказывание А.И. Куприна о русском языке: 1) красив, певуч 2) и опытных устах 3) Русский язык в умелых руках 4) выразителен, гибок 5) послушен, ловок и вместителен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1, 3, 2, 4, 5. 2. 3. 5, 4, 1. 2  3.Русский язык в умелых руках( 3 ) и в опытных устах(2) красив,певуч( 1) ,выразителен,гибок( 4  ) ,послушен,ловок и вместителен( 5 ) . 
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