1. Расположите родственные слова в порядке увеличения количества составляющих их морфем: 1) ком 2) комковатый 3) комок 4) комканный 5) скомканный 2. Расположите названия членов преложения в алфавитном порядке: 1) подлежа...

Русский язык

1. Расположите родственные слова в порядке увеличения количества составляющих их морфем: 1) ком 2) комковатый 3) комок 4) комканный 5) скомканный 2. Расположите названия членов преложения в алфавитном порядке: 1) подлежащее 2) сказуемое 3) дополнение 4) определение 5) обстоятельство 3. Соедените фрагменты текста таким образом, чтобы получилось высказывание А.И. Куприна о русском языке: 1) красив, певуч 2) и опытных устах 3) Русский язык в умелых руках 4) выразителен, гибок 5) послушен, ловок и вместителен

Автор: Гость