Творчество КРАТКО Великий Мекеланджело Буонарроти
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Творчество КРАТКО Великий Мекеланджело Буонарроти
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Буанорроти был архитектором, художником, военным инженером, поэтом. Сам он себя называл скульптором. Создал произведения искусства такие как: ансамбль капелы Медичи во Флоренции, фреска "Страшный суд", роспись потолка Сикстинской капеллы в Ватикане с библейскими сценами, сооружение собора Св.Петра в Риме.
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