Сочинение я защищаю инерцию

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Задумывались ли вы о том, что помогает удерживаться в седле при езде на велосипеде? Ведь если вы заберетесь на стоящий велосипед, то остаться в равновесии вам не удастся, значит, причина в движении. Почему, разогнавшись на санках с ледяной горки, мы можем довольно долго мчаться по прямой? Почему, раскрутив педали велосипеда, мы можем катиться опять-таки довольно долго и, если не вертеть рулем, тоже прямо? Почему, резко остановившись, мы можем вылететь из седла? Все это проявления общего для всех тел свойства, называемого инерцией. Если вы хотите сдвинуть с места стол, вам надо приложить к нему силу, а стол как бы сопротивляется вашим стараниям. Это инерция покоя. Если вы хотите остановить те же санки или велосипед, вам опять-таки надо приложить силу, только теперь тормозящую. И Движущееся тело не подчинится вам мгновенно тоже будет словно сопротивляться. Это инерция движения. Можно привести десятки хорошо известных примеров, где вы сталкиваетесь с инерцией. Еще не умея произносить это слово, вы набили себе немало шишек, знакомясь с ним, когда начинали ходить. Оказывается, как ни своенравна инерция, она подвластна строгим законам. Эти законы одни из главных в механике. Их установил великий Исаак Ньютон, и, пользуясь этими законами, инерцию можно не только объяснить, но и «приручить» . Например, при торможении поездов или автомобилей мы можем не просто растерять всю накопленную ими инерцию, а передать ее укрепленным внутри вагона огромным колесам-маховикам. Поезд остановился, а внутри него с большой скоростью вращается массивный диск. Захотели поехать дальше приводим в зацепление этот маховик с колесами поезда и он помогает двигателю сдвинуть поезд с места и затем разогнать. Стремление тел двигаться по инерции используют при имитации перегрузок на тренировках летчиков и космонавтов. Для этого их сажают в специальную кабину, укрепленную на конце длинного рычага. Рычаг приводят во вращение с огромной скоростью вокруг оси, проходящей через другой его конец. Ясное дело, человек как и кабина, стремится вылететь, как камень из пращи. Но рычаг не «позволяет» им этого, удерживает на окружности и чем быстрее вращается, тем сильнее заставляет прижиматься человека к стенке кабины. Так имитируется сила, которую испытывает, скажем, космонавт при старте ракеты