План рассказа про черную курицу, или подземные жители

Литература
План рассказа про черную курицу, или подземные жители
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Введение 2. Старый пансион 3. Чернушка разговаривает! 4. Старые голландки 5. Рыцари в большом зале 6. Министр чернушка 7. Конопляное семечко 8. Семечко пропало Дальше сам
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