Синтаксический разбор предложения: Растения пустыни привыкли к жаркому солнцу и сухому ветру
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Синтаксический разбор предложения: Растения пустыни привыкли к жаркому солнцу и сухому ветру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение повествовательной не восклицательный простое распространенное ничем не осложнено
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