Решение на задачу в отелье было два куска портьевой ткани в одном куске 3м56см в другом на 16м57см больше сколько было в двух кусках

Математика

Решение на задачу в отелье было два куска портьевой ткани в одном куске 3м56см в другом на 16м57см больше сколько было в двух кусках

Автор: Гость