Решение на задачу в отелье было два куска портьевой ткани в одном куске 3м56см в другом на 16м57см больше сколько было в двух кусках
Математика
Решение на задачу в отелье было два куска портьевой ткани в одном куске 3м56см в другом на 16м57см больше сколько было в двух кусках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3,56+16,57=20,13=20м13см - во втором куске. 2) 3,56+20,13=23,69=23м69см - в двух кусках. Ответ: 23 м 69 см.
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