ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТКАНИ, ОРГАНА И СИСТЕМА ОРГАНОВ

Биология
ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТКАНИ, ОРГАНА И СИСТЕМА ОРГАНОВ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орган — это часть тела, имеющая определенную форму, отличающаяся особой для этого органа конструкцией, занимающая определенное место в организме и выполняющая характерную функцию. Ткань — совокупность клеток и межклеточного вещества, объединенных общим происхождением, строением и выполняемыми функциями. Строение тканей живых организмов изучает гистология. Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют органы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Тема- "Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів" приклад(3Li 1S² 2S(в першому степені)
Ответить
Русский язык
Как писать слова к_рис_пон_ден_т ?
Ответить
Физика
Рассчитайте количество теплоты для превращения 20 кг льда при температуре -40 градусов в воду 100 градусов
Ответить
Химия
Чему равна массовая доля ( в % ) химического элемента фосфора в сульфиде фосфора ( III )?
Ответить
Русский язык
СРОЧНО СРОЧНО помогите чем можете стр 48-49 упр 107 ,109и 111 не надо
Ответить