ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТКАНИ, ОРГАНА И СИСТЕМА ОРГАНОВ
Биология
ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТКАНИ, ОРГАНА И СИСТЕМА ОРГАНОВ
Ответ(ы) на вопрос:
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Орган — это часть тела, имеющая определенную форму, отличающаяся особой для этого органа конструкцией, занимающая определенное место в организме и выполняющая характерную функцию. Ткань — совокупность клеток и межклеточного вещества, объединенных общим происхождением, строением и выполняемыми функциями. Строение тканей живых организмов изучает гистология. Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют органы
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