Рассчитайте количество теплоты для превращения 20 кг льда при температуре -40 градусов в воду 100 градусов
Физика
Рассчитайте количество теплоты для превращения 20 кг льда при температуре -40 градусов в воду 100 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=c*m*(t2-t1) Q=4200*20*(100-40)=5040000Дж =5,04МДж
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