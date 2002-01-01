Найдите значения выражения, предварительно его упростив 1. 1414-(х+114) при х = 87;79. 2. 147+х -47 при х = 98;107;65. 3. 5002-(2002+к) при к = 369;878;905. 4. 62-х+28 при х 55;49.

Гость: Гость:

А) если х=87,то 1414-87-114=1300-87=1213 если х=79,то 1414-79-114=1300-79=1221 б) если х=98,то 147+98-47=100+98=198 если х=107,то 147+107-47=100+107=207 если х=65,то 147+65-47=100+65=165 в) если к=369,то 5002-2002-369=3000-369=2631 если к=878,то 5002-2002-878=3000-878=2122 если к=905,то 5002-2002-905=3000=905=2095 г) если х=55, то 62-55+28=35 если х=49,то 62-49+28=41