ДАМ 20 БАЛЛОВ Какие цифры можно подставить вместо а в дробь 5а3/533 чтобы получилась правильная дробь
Математика
ДАМ 20 БАЛЛОВ Какие цифры можно подставить вместо а в дробь 5а3/533 чтобы получилась правильная дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0 и 1 и 2 т.к. чмслитель не должен быть больше знаменателя или равен ему
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Музыка
Физика
Автомобиль за 2 секунды проехал 40 метров приносит ли водитель допустимую на этом участке скорость 80 километров в час
Русский язык