ДАМ 20 БАЛЛОВ Какие цифры можно подставить вместо а в дробь 5а3/533 чтобы получилась правильная дробь

Математика
ДАМ 20 БАЛЛОВ Какие цифры можно подставить вместо а в дробь 5а3/533 чтобы получилась правильная дробь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0 и 1 и 2 т.к. чмслитель не должен быть больше знаменателя или равен ему
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