15 БАЛЛОВ !!!!!!Назовите особенности русской комической оперы 18 века. ОЧЕНЬ СРОЧНО! !!!!!!!!!

Музыка
15 БАЛЛОВ !!!!!!Назовите особенности русской комической оперы 18 века. ОЧЕНЬ СРОЧНО! !!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основные особенности русского комического жанра: разговорные диалоги , речитативы, ариозность и динамичные ансамбли, близость к колоритному народному тематизму, более детальные, чем на ранних этапах становлении жанра, характеристики персонажей. ( как то так)<3
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