15 БАЛЛОВ !!!!!!Назовите особенности русской комической оперы 18 века. ОЧЕНЬ СРОЧНО! !!!!!!!!!

Гость: Гость:

Основные особенности русского комического жанра: разговорные диалоги , речитативы, ариозность и динамичные ансамбли, близость к колоритному народному тематизму, более детальные, чем на ранних этапах становлении жанра, характеристики персонажей. ( как то так)<3