Тело двигалось из пункта а в пункт в со скоростью v=10км ч и прошло путь s=3.0км
Физика
Тело двигалось из пункта а в пункт в со скоростью v=10км ч и прошло путь s=3.0км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=s/v=10/30=0.3 часа. a) В минутах: 0,3*60=18 минут б) В секундах 0,3*3600=1080 секунд
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