Как христиане приветствуют друг друга в пасхальные дни? Расскажите.

Гость: Гость:

Обычай приветствовать друг друга в Пасху этим словами - очень древний. Приветствуя друг друга с радостью воскресения Христова, люди уподобляются ученикам и ученицам Господа, которые по воскресении Его "говорили, что Господь истинно воскрес".