Как христиане приветствуют друг друга в пасхальные дни? Расскажите.

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Как христиане приветствуют друг друга в пасхальные дни? Расскажите.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обычай приветствовать друг друга в Пасху этим словами - очень древний. Приветствуя друг друга с радостью воскресения Христова, люди уподобляются ученикам и ученицам Господа, которые по воскресении Его "говорили, что Господь истинно воскрес".

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