От чьего лица ведется повествование в произведении И.С. Тургенева "Записки охотни??а"? а) автора б) зверя в) помещиков г) охотника

Литература
От чьего лица ведется повествование в произведении И.С. Тургенева "Записки охотни??а"? а) автора б) зверя в) помещиков г) охотника
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Гость:
От лица охотника ты че не читал
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