От чьего лица ведется повествование в произведении И.С. Тургенева "Записки охотни??а"? а) автора б) зверя в) помещиков г) охотника

Литература

От чьего лица ведется повествование в произведении И.С. Тургенева "Записки охотни??а"? а) автора б) зверя в) помещиков г) охотника

Автор: Гость