Помогите пожалуйста! Нужен письменный анализ стихотворения "В деревне" автор Андрей Демьянчик. Спасибо.

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Стихотворение “Деревня” было написано Пушкиным в 1819 году, в так называемый “петербургский” период его творчества. Для поэта это было временем активного участия в общественно-политической жизни страны, посещения тайного союза декабристов, дружбы с Рылеевым, Луниным, Чаадаевым. Наиболее важными для Пушкина вопросами в этот период являлись общественное устройство России, социальная и политическая несвобода многих людей, деспотичность самодержавно-крепостнической системы управления.. . Так, стихотворение “Деревня” поэт посвящает проблеме крепостного права, волновавшей многих мыслящих людей того времени. Стихотворение имеет двухчастную композицию: первая часть (до слов “...но мысль ужасная... ”) представляет собой идиллию, в то время как вторая — политическую декларацию, воззвание к сильным мира сего. Деревня для лирического героя — это, с одной стороны, “пустынный уголок”, некий идеальный мир, где царят тишина и гармония. В этом краю, “приюта спокойствия, трудов и вдохновенья”, герой обретает духовную свободу, предается “творческим думам”. Образы этой части стихотворения: “темный сад с его прохладой и цветами”, “светлые ручьи”, “нивы полосаты”, “в дали рассыпанные хаты”, “мельницы крылаты”, — несомненно, романтизированы, что создает идиллическую картину покоя и умиротворения. Но совсем другая сторона жизни в деревне открывается нам во второй части, где поэт безжалостно обличает безобразие социальных отношений, произвол помещиков и бесправное положение народа. “Барство дикое” и “рабство тощее”, основные образы этой части, воплощают “невежества убийственный позор”, всю неправильность и бесчеловечность крепостного права. Лирический герой отождествляемый с самим поэтом, называющий себя “другом человечества”, не приемлет этой несправедливости и беззакония, желает “тревожить сердца... ” людей, обнажая бесчинства помещиков и безысходность жизни крестьян, мечтает увидеть “народ неугнетенный” и “отечество свободы просвещенной”. Мир же, окружающий героя, полный жестокости и насилия, мир, где одни “тягостный ярем до гроба влекут”, а другие, “не видя слез, не внемля стона”, “присвоили себе и труд, и собственность, и время земледельца”, выглядит особенно безобразно на фоне прекрасной, гармоничной природы, царства “счастья и забвенья”. Таким образом создается контраст между двумя частями стихотворения, позволяющий с особой силой выявить идею ущербности, невозможности существования крепостного права. Поэтом используется и множество изобразительно-выразительных средств языка. В первой части они создают романтическую и умиротворенную атмосферу: “льется дней моих поток”, “мельницы крылатые”, “озер лазурные равнины”, “мирный шум дубрав”, “тишина полей”. А во второй части изобразительные средства используются поэтом, чтобы с наибольшей яркостью обличить безобразие социального строя: “...насильственной лозой”, “чуждый плуг”, “измученные рабы”, “неумолимый владелец”. Кроме того, последние семь строк стихотворения наполнены риторическими вопросами и восклицаниями, ибо имеют характер воззвания к окружающим, выражают возмущение лирического героя и его нежелание мириться с несправедливым устройством общества. Размер стихотворения — шестистопный ямб. Рифма — как мужская, так и женская, как перекрестная, так и кольцевая: Приветствую тебя, пустынный уголок (женская) , Приют спокойствия, трудов и вдохновенья (мужская) , Где льется дней моих невидимый поток (ж. ) На лоне счастья и забвенья (м. ) (перекрестная рифма а-б-а-б) . Я твой — люблю сей темный сад С его прохладой и цветами, Сей луг, уставленный душистыми скирдами, Где светлые ручьи в кустарниках шумят (кольцевая рифма а-б-б-а).