ПРИВЕДИ ПРИМЕРЫ КОНФЛИКТОВ ИЗ ЗНАКОМЫХ ТЕБЕ СКАЗОК. НАПИШИ,КАКИМИ СПОСОБАМИ ОНИ РАЗРЕШАЛИСЬ.

Окружающий мир

ПРИВЕДИ ПРИМЕРЫ КОНФЛИКТОВ ИЗ ЗНАКОМЫХ ТЕБЕ СКАЗОК. НАПИШИ,КАКИМИ СПОСОБАМИ ОНИ РАЗРЕШАЛИСЬ.

Автор: Гость