ПРИВЕДИ ПРИМЕРЫ КОНФЛИКТОВ ИЗ ЗНАКОМЫХ ТЕБЕ СКАЗОК. НАПИШИ,КАКИМИ СПОСОБАМИ ОНИ РАЗРЕШАЛИСЬ.
Окружающий мир
ПРИВЕДИ ПРИМЕРЫ КОНФЛИКТОВ ИЗ ЗНАКОМЫХ ТЕБЕ СКАЗОК. НАПИШИ,КАКИМИ СПОСОБАМИ ОНИ РАЗРЕШАЛИСЬ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например возьмём сказку конь с розовой гривой
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