AlCl3+AgNO3=AgCl+Al(NO3)3 коэффициенттерін қойындар.
Химия
AlCl3+AgNO3=AgCl+Al(NO3)3 коэффициенттерін қойындар.
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AlCl3+3AgNO3=3AgCl+Al(NO3)3
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