Запишите,вставляя пропушиные буквы н и нн 1.Жилчеловек рассеянный на улице бассей??ой
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Запишите,вставляя пропушиные буквы н и нн 1.Жилчеловек рассеянный на улице бассей??ой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил человек рассеянный на улице бассенной
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