Чем отличаются молекулы электролитов и неэлетролитов?
Химия
Чем отличаются молекулы электролитов и неэлетролитов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растворы электролитов диссоциируют на ионы и поэтому проводят электрический ток (растворы многих солей, сильные кислоты и основания) . Неэлектролиты не диссоциируют (т. е. не распадаются на ионы при растворении в воде) и поэтому не проводят эл. ток - все нерастворимые вещества, органические вещества - глюкоза, спирты (они не имеют ионного строения молекул. ) Смотри таблицу растворимости в учебнике - там много примеров найдешь.
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