Участок молекулы ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов АГГЦАТЦАТА??ЦЦГ. Какое строение будет иметь двухцепочечной участок молекулы ДНК
Биология
Участок молекулы ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов АГГЦАТЦАТА??ЦЦГ. Какое строение будет иметь двухцепочечной участок молекулы ДНК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ответ :ТЦЦГТАГТАТЦГГЦ
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