Даны две пары слов ... Почти для всех этих пар будет верно утверждение , что они могут быть употреблены в следующем контексте : —Что такое А? —Раньше так называли Б. Но для одной пары данный контекст будет неправильным . дл...

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Даны две пары слов ... Почти для всех этих пар будет верно утверждение , что они могут быть употреблены в следующем контексте : —Что такое А? —Раньше так называли Б. Но для одной пары данный контекст будет неправильным . для какой пары он будет неправильным ? Обьясните почему .

Автор: Гость