Даны две пары слов ... Почти для всех этих пар будет верно утверждение , что они могут быть употреблены в следующем контексте : —Что такое А? —Раньше так называли Б. Но для одной пары данный контекст будет неправильным . дл...

Русский язык
Даны две пары слов ... Почти для всех этих пар будет верно утверждение , что они могут быть употреблены в следующем контексте : —Что такое А? —Раньше так называли Б. Но для одной пары данный контекст будет неправильным . для какой пары он будет неправильным ? Обьясните почему .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раньше так называли Б. кольчуга бронежилет
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