Как решать химические уравнения с реакцией обмена? объясните пожалуйста

Гость: Гость:

Короче, предположим, у тебя формула CaO+2HCl=CaCl2+H2O. Первоначальные реагенты - это оксид кальция и хлоридная кислота. Лично, я делаю это так. Просто первые элементы, в нашем случае кальций и водород, ты просто меняешь местами, но учитываешь валентность. Как, например, кальций двухвалентен, но так как оксиген тоже, то они сокращаются и не пишутся до реакции, а после уже, с хлором, валентность проявляется и, так как хлор одновалентен, то в результате появляется хлорид кальция и хлор со второй валентностью. Надеюсь, я смогла это пояснить. Удачи!)