Как решать химические уравнения с реакцией обмена? объясните пожалуйста

Химия
Как решать химические уравнения с реакцией обмена? объясните пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Короче, предположим, у тебя формула CaO+2HCl=CaCl2+H2O. Первоначальные реагенты - это оксид кальция и хлоридная кислота. Лично, я делаю это так. Просто первые элементы, в нашем случае кальций и водород, ты просто меняешь местами, но учитываешь валентность. Как, например, кальций двухвалентен, но так как оксиген тоже, то они сокращаются и не пишутся до реакции, а после уже, с хлором, валентность проявляется и, так как хлор одновалентен, то в результате появляется хлорид кальция и хлор со второй валентностью. Надеюсь, я смогла это пояснить. Удачи!)  
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