Помогите пожалуйста написать таблицу по произведению Капитанская дочка. 1 колонк??: из произведения герои,события,которые были на самом деле. 2 колонка: из произведения герои, события, о которых автор не смог разузнать, т.е вым...

Литература

Помогите пожалуйста написать таблицу по произведению Капитанская дочка. 1 колонк??: из произведения герои,события,которые были на самом деле. 2 колонка: из произведения герои, события, о которых автор не смог разузнать, т.е вымышленные.

Автор: Гость