Помогите пожалуйста написать таблицу по произведению Капитанская дочка. 1 колонк??: из произведения герои,события,которые были на самом деле. 2 колонка: из произведения герои, события, о которых автор не смог разузнать, т.е вым...

Литература
Помогите пожалуйста написать таблицу по произведению Капитанская дочка. 1 колонк??: из произведения герои,события,которые были на самом деле. 2 колонка: из произведения герои, события, о которых автор не смог разузнать, т.е вымышленные.
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Гость:
Вот такое сойдёт я просто не понял вопроса
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