1)Какие черты характера человека :учёба и труд? 2)Какие качество помогает школьнику хорошо учится , а какие мешают ? ПОМОГИТЕ

Обществознание
1)Какие черты характера человека :учёба и труд? 2)Какие качество помогает школьнику хорошо учится , а какие мешают ? ПОМОГИТЕ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помогают усидчивость,сосредоточенность,внимательность,трудолюбивость. мешают:лень,невнимательность,легкомыслие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Ешения формула y=-5x+6 задает функцию найдите значения функции аргумент равен -1,2;2,8
Ответить
Биология
Участок молекулы ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов АГГЦАТЦАТА??ЦЦГ. Какое строение будет иметь двухцепочечной участок молекулы ДНК
Ответить
Русский язык
Даны две пары слов ... Почти для всех этих пар будет верно утверждение , что они могут быть употреблены в следующем контексте : —Что такое А? ...
Ответить
Другие предметы
Що треба робити у выпадку отруення
Ответить
Математика
4 2/9-1 5/9+8 7/9 решите пж
Ответить