1)Какие черты характера человека :учёба и труд? 2)Какие качество помогает школьнику хорошо учится , а какие мешают ? ПОМОГИТЕ

Обществознание

1)Какие черты характера человека :учёба и труд? 2)Какие качество помогает школьнику хорошо учится , а какие мешают ? ПОМОГИТЕ

Автор: Гость