1)Какие черты характера человека :учёба и труд? 2)Какие качество помогает школьнику хорошо учится , а какие мешают ? ПОМОГИТЕ
Обществознание
1)Какие черты характера человека :учёба и труд? 2)Какие качество помогает школьнику хорошо учится , а какие мешают ? ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помогают усидчивость,сосредоточенность,внимательность,трудолюбивость. мешают:лень,невнимательность,легкомыслие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Биология
Участок молекулы ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов АГГЦАТЦАТА??ЦЦГ. Какое строение будет иметь двухцепочечной участок молекулы ДНК
Русский язык
Даны две пары слов ... Почти для всех этих пар будет верно утверждение , что они могут быть употреблены в следующем контексте : —Что такое А? ...
Другие предметы
Математика