Ешения формула y=-5x+6 задает функцию найдите значения функции аргумент равен -1,2;2,8
Алгебра
Ешения формула y=-5x+6 задает функцию найдите значения функции аргумент равен -1,2;2,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У(-1,2)=6+6=12 у(2,8)=-14+6=-8
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