Выразите массу мешка с мукой m = 48 кг в тоннах (т), центне- рах (ц), граммах (г), миллиграммах (мг). В каких единицах удобнее всего измерять массу мешка с мукой?
Математика
Выразите массу мешка с мукой m = 48 кг в тоннах (т), центне- рах (ц), граммах (г), миллиграммах (мг). В каких единицах удобнее всего измерять массу мешка с мукой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 кг=0,048 тонны 48 кг=0,48 центнера 48 кг=48000 грамм 48 кг=48000000 миллиграмм в килограммах.
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