Выразите массу мешка с мукой m = 48 кг в тоннах (т), центне- рах (ц), граммах (г), миллиграммах (мг). В каких единицах удобнее всего измерять массу мешка с мукой?

Математика

Выразите массу мешка с мукой m = 48 кг в тоннах (т), центне- рах (ц), граммах (г), миллиграммах (мг). В каких единицах удобнее всего измерять массу мешка с мукой?

Автор: Гость