Выразите массу мешка с мукой m = 48 кг в тоннах (т), центне- рах (ц), граммах (г), миллиграммах (мг). В каких единицах удобнее всего измерять массу мешка с мукой?

Математика
Выразите массу мешка с мукой m = 48 кг в тоннах (т), центне- рах (ц), граммах (г), миллиграммах (мг). В каких единицах удобнее всего измерять массу мешка с мукой?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 кг=0,048 тонны 48 кг=0,48 центнера 48 кг=48000 грамм 48 кг=48000000 миллиграмм в килограммах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите с химией, пожалуйста!!! Формулы соединений, в которых на атоме водорода ??озникает частичный положительный заряд: NH3 CaH2 LiH HI H2Se KH
Ответить
Математика
миллиард разделить на 3
Ответить
Математика
Вычислите 1,28*6,4*0,32/0,512-1 1/5
Ответить
Русский язык
Запишите,вставляя пропушиные буквы н и нн 1.Жилчеловек рассеянный на улице бассей??ой
Ответить
Химия
Чем отличаются молекулы электролитов и неэлетролитов?
Ответить