Что выйдет в четверти по английскому языку если оценки: 4,4,4,3,3,3,5,4 или 4,4,4,3,3,3,5,3 По??скажите пожалуйста)
Английский язык
Что выйдет в четверти по английскому языку если оценки: 4,4,4,3,3,3,5,4 или 4,4,4,3,3,3,5,3 По??скажите пожалуйста)
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Гость:
Выйдет или 4 или 5 точно
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