Что выйдет в четверти по английскому языку если оценки: 4,4,4,3,3,3,5,4 или 4,4,4,3,3,3,5,3 По??скажите пожалуйста)

Английский язык

Что выйдет в четверти по английскому языку если оценки: 4,4,4,3,3,3,5,4 или 4,4,4,3,3,3,5,3 По??скажите пожалуйста)

Автор: Гость