Номер 99 помогите пожалуйста.
Математика
Номер 99 помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6* 8 = 48 (макароны) 9*7=63(крупа) 48 и 63 Ответ: 63 кг крупы больше чем 48 кг макарон
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