Как готовить панкейки

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Ингредиенты для Панкейки Яйцо куриное - 3 шт; Молоко - 150 мл; Крахмал - 1 ст. л. ; Разрыхлитель - 1 ч. л. ; Мука - 90 г; Йогурт ((по желанию) ) ; Сметана ((по желанию) ) ; Сахарная пудра ((по желанию) ) ; Варенье ((по желанию) ) ; Панкейки рецепт Необходимо отделить желтки от белков. Желтки взбиваем с молоком примерно 1-2 минуты Муку смешиваем с крахмалом и разрыхлителем, просеиваем, частями высыпаем к желткам, вымешиваем, чтобы было без комочков. Белки взбиваем с щепоткой соли до плотной белой пенки. Соединяем белки с мучной смесью. Аккуратно перемешиваем все лопаткой Выпекаем на хорошо разогретой антипригарной сковороде без масла, по 1 минуте с каждой стороны. Т. к. сами панкейки безвкусные, советую сверху полить либо сметаной, либо каким-нибудь йогуртом, либо посыпать сверху сахарной пудрой. Также можно есть их с вареньем.